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نيكولاس كيج يتعرض لحادث

نشر يوم 2017/04/27 10409 0 النهار أون لاين نيكولاس كيج يتعرض لحادث
تعرض الممثل الأمريكي، نيكولاس كيج، لكسر في ساقه جراء قيامه بإحدى الحركات خلال تصوير فيلمه الجديد 211#، ببلغاريا.

ونقل كيج، إلى مستشفى الأكاديمية الطبية العسكرية، في العاصمة البلغارية، لإجراء عملية جراحية مستعجلة. ثم قد ينقل بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي مزيدا من العلاج، مما سيعيق استكمال تصوير الفيلم.

نذكر أن نيكولاس كيج هو ممثل ومنتج أفلام أمريكي، حاصل على الجائزة الأكاديمية في الفنون السنيمائية، وقد عمل أيضا بالإنتاج والإخراج، وله عدة أفلام كتبها بنفسه، وقد فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل في ،1995 عن فيلم "مغادرة لاس فيغاس"، وقام ببطولة عدة أفلام طوال مسيرته السينمائية منها: "غوست رايدر" و"الكنز الوطني" و"رحل في ستين ثانية ".

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