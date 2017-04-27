نيكولاس كيج يتعرض لحادث

ونقل كيج، إلى مستشفى الأكاديمية الطبية العسكرية، في العاصمة البلغارية، لإجراء عملية جراحية مستعجلة. ثم قد ينقل بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي مزيدا من العلاج، مما سيعيق استكمال تصوير الفيلم.

نذكر أن نيكولاس كيج هو ممثل ومنتج أفلام أمريكي، حاصل على الجائزة الأكاديمية في الفنون السنيمائية، وقد عمل أيضا بالإنتاج والإخراج، وله عدة أفلام كتبها بنفسه، وقد فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل في ،1995 عن فيلم "مغادرة لاس فيغاس"، وقام ببطولة عدة أفلام طوال مسيرته السينمائية منها: "غوست رايدر" و"الكنز الوطني" و"رحل في ستين ثانية ".