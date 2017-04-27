كادير الجابوني.. فخور بتسجيل بصمتي في الأغنية الرايوية النظيفة وجديدي مع فنان إماراتي

وتطرق الفنان في بلاطو الساعة الإخبارية، لألبومه الجديد الذي أكد أنه جاء بعد تأني ودراسة لاختيار أفضل الأغاني والتي يحرص على أن يحافظ على نجاحه وتألقه.

وتحدث كادير، عن الفيديو كليب الأخير لأغنية "وعلاش"، التي تعتبر ثمرة عمل مغاربي، وتعدت الـ 6 مليون مشاهدة على يوتيوب في ظرف أسبوع، حيث أكد أنها الذي جاءت كتكملة لأغنية "أنت سبابي"، التي بدورها تعدت عتبة الـ50 مليون مشاهدة. وكشف كادير عن شغفه بتصوير الكليبات منذ بداياته الفنية، ويحرص على تخصيص ميزانية خاصة لتصوير أعمال لائقة وتعجب الجمهور.

وصرح نجم الأغنية الرايوية، أنه ورغم تسريب مقطع من أغنية "وعلاش"، إلا أن صدور النسخة الأصلية منها أنست الجمهور المقطع المسرب، الذي لا يعلم من وراءه لحد الساعة.

وبالنسبة لبلوغه العالمية، شدد كادير إلى ضرورة الترويج الجيد للفنان وللأغنية على حد سواء، حيث نفتقر في الوقت الحالي إلى ثقافة صناعة النجوم فلابد من تضافر الجهود و النهوض بالأغنية النظيفة لإيصالها إلى العالمية، و يضيف الفنان أنه يفتخر لأنه سجل بصمته الخاصة في عالم الأغنية الرايوية النظيفة التي تدخل كل البيوت الجزائرية.

وعن جديده، كشف الجابوني أنه في إطار تحضير أغنية ديو جديدة، مزيج بين الراي والخليجي، تجمعه بالفنان الإماراتي، فاضل المزروعي، الذي تربطه به علاقة صداقة، وقام بزيارته في الجزائر وأعجب بالأغنية الرايوية، ولكن فضل كادير أن تكون الأغنية خليط خليجي_راي، يتولى المزروعي كتابة وغناء الجزء الخليجي منها، ليحافظ كل واحد منهما على هويته الشخصية في الأغنية.