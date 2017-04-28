ما حقيقة وفاة النجم العالمي "مستر بين"

وانتشرت شائعة وفاة نجم الفكاهة "مستر بين"، عبر العديد من المواقع العربية والعالمية، في خبر مفاده: "السينما العالمية تخسر أهم شخصية فكاهية في حادث سير مروع في مدينة "بلفاست" البريطانية أدت إلى وفاة الممثل عن عمر يناهز الـ 62 عامًا". ولم يؤكد أي من المقربيين من "روان أتكينسون" صحة الخبر أو نفيه، حتى صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي تلتزم الصمت لحد الساعة.

وتجدر الإشارة، أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر مثل هذه الأخبار، حيث سبق وطالته شائعات الوفاة أكثر من مرة، آخرها في جويلية من العام الماضي، انتشرت العديد من الشائعات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي عن انتحار وموت النجم العالمي.