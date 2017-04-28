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ما حقيقة وفاة النجم العالمي "مستر بين"

نشر يوم 2017/04/28 101414 5 وفاء.ب ما حقيقة وفاة النجم العالمي "مستر بين"
أحدث خبر وفاة الفنان العالمي "روان أتكينسون"، والذي اشتهر بتجسيد شخصية "مستر بين"، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية.

وانتشرت شائعة وفاة نجم الفكاهة "مستر بين"، عبر العديد من المواقع العربية والعالمية، في خبر مفاده: "السينما العالمية تخسر أهم شخصية فكاهية في حادث سير مروع في مدينة "بلفاست" البريطانية أدت إلى وفاة الممثل عن عمر يناهز الـ 62 عامًا". ولم يؤكد أي من المقربيين من "روان أتكينسون" صحة الخبر أو نفيه، حتى صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي تلتزم الصمت لحد الساعة.

وتجدر الإشارة، أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر مثل هذه الأخبار، حيث سبق وطالته شائعات الوفاة أكثر من مرة، آخرها  في جويلية من العام الماضي، انتشرت العديد من الشائعات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي عن انتحار وموت النجم العالمي.

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2017-04-29T08:12:23+00:00
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avatar
{لكل أجل كتاب}
{وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت }
صدق الله العظيم
0
2017-04-28T22:15:46+00:00
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5338
0
كمال -عين الحجر -( البويرة ) 2017-04-28T18:07:27+00:00
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ولكن من وراء كل هذه الشائعات .الهم اهديهم الئ طريق الخير
0
Lotfi - Alg 2017-04-28T14:38:35+00:00
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Rabi yarhmo
0
عجرود فريد - الجزائر ام البواقي 2017-04-28T13:35:43+00:00
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كيف مات
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

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