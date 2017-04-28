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شجار وضرب بين هيفاء وهبي وممثلة خلال تصوير مسلسل رمضاني

نشر يوم 2017/04/28 32551 1 النهار أون لاين شجار وضرب بين هيفاء وهبي وممثلة خلال تصوير مسلسل رمضاني
شكل تصوير مشهد من مسلسل "الحرباية"، التي تقوم ببطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عراك بالأيدي بين هذه الأخيرة وزميلتها أثناء أداء دورهما في مشهد.

وتعود تفاصيل المشاجرة، حين طلبت مخرجة المسلسل"مريم أحمدي" من إحدى الممثلات، أن تضرب هيفاء بطريقة تبدو طبيعية، وهو ما نفذته الممثلة بإتقان، مما أثار غضب هيفاء وشعورها بالضيق منها، ما دفعها إلى توقيف التصوير و انهالت بالضرب على الممثلة، بمساعدة الراقصة الإستعراضية دينا، التي تشاركها البطوله في نفس العمل. الأمر الذي دفع بالعاملين في الكواليس للتدخل لإيقاف المشاجرة، حتى لا يتفاقم المشكل.

  وللإشارة، تتصدر هيفاء وهبي، قوائم الفيديوهات الأكثر بحثا عبر اليوتيوب، منذ طرح الإعلان الترويجي الأول، لمسلسلها "الحرباية"، الذي ستطل من خلاله على الشاشات العربية في شهر رمضان الكريم. 

 

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bouchentouf - mascara algerie 2017-04-29T08:25:50+00:00
تعقيب
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اما اصوم او اتفرج علي الهايفة وهبي وان اردت ان اغظ بصري فسيفوتني كل الفيلم
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