شجار وضرب بين هيفاء وهبي وممثلة خلال تصوير مسلسل رمضاني

وتعود تفاصيل المشاجرة، حين طلبت مخرجة المسلسل"مريم أحمدي" من إحدى الممثلات، أن تضرب هيفاء بطريقة تبدو طبيعية، وهو ما نفذته الممثلة بإتقان، مما أثار غضب هيفاء وشعورها بالضيق منها، ما دفعها إلى توقيف التصوير و انهالت بالضرب على الممثلة، بمساعدة الراقصة الإستعراضية دينا، التي تشاركها البطوله في نفس العمل. الأمر الذي دفع بالعاملين في الكواليس للتدخل لإيقاف المشاجرة، حتى لا يتفاقم المشكل.

وللإشارة، تتصدر هيفاء وهبي، قوائم الفيديوهات الأكثر بحثا عبر اليوتيوب، منذ طرح الإعلان الترويجي الأول، لمسلسلها "الحرباية"، الذي ستطل من خلاله على الشاشات العربية في شهر رمضان الكريم.