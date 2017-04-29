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النجم الكوميدي سمير غانم في المستشفى

نشر يوم 2017/04/29 20194 0 النهار أون لاين النجم الكوميدي سمير غانم في المستشفى
تعرض الفنان المصري، سمير غانم، لوعكه صحية أثناء وجوده في تايلندا لتصوير مسلسله الجديد، مما تسبب في عودته إلى مصر سريعا، ونقله على الفور إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين بالقاهرة.

وأكدت زوجته، الفنانة دلال عبد العزيز، أنه لا يعاني إلا من بعض الألام في القولون وهذا السبب الوحيد وراء نقله إلى المستشفى، أين يتنظر إجراء عملية منظار سريع للقضاء على الآلام. 

كما طلبت الفنانة من جمهور و محبي النجم الكوميدي، الدعاء له للتغلب على هذه المحنة. وأضافت أن العديد من النجوم حرصوا على الاطمئنان عليه وزيارته، لاسيما المقربون منه مثل ميرفت أمين ورجاء الجداوي وأحمد حلمي.

وتجدر الإشارة، أن الممثل سمير غانم يطل على جمهوره في شهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل "الضايعين" الذي يتشارك فيه البطولة مع ابنته، الفنانة دنيا سمير غانم.

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