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بالصور..يعقوب شاهين يضرب عن الطعام

نشر يوم 2017/04/29 10732 2 وفاء.ب بالصور..يعقوب شاهين يضرب عن الطعام
سار نجم "أراب آيدول"، يعقوب شاهين، على خطى مواطنه محمد عساف وانظم إلى إضراب الكرامة، تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال والذين يضربون عن الطعام ويكتفون بشرب الماء والملح.

ونشر يعقوب شاهين، فيديو عبر حسابه الشخصي على تويتر، أكد فيه عن استجابته لطلب "شرف مروان البرغوثي" ابن الأسير "مروان البرغوثي" ولا يمكننه إلا أن أشارك الأسرى محنتهم، حيث علق على الفيديو:" بكل فخر قبلت التحدي من الأخ شرف مروان البرغوثي، للمشاركة في حملة تحدي "مي_ وملح" للتضامن مع أسرى فلسطين البواسل، في سجون الاحتلال حتى نيل مطالبهم العادلة والمشروعة".

وللإشارة، يتضامن الراي العام ومجموعة من الفنانين مع الأسرى الفلسطينيين، الذي يفوق عددهم 1500 أسير، مضرب عن الطعام منذ أكثر من 10 أيام، ولا يشربون سوى الماء والملح، للمطالبة بأبسط الحقوق التي يمكن أن يطلبها أسير من عدو، والتي لا يستطيع الأسرى تحقيقها في سجون الاحتلال.

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نادين - فلسطين 2017-04-30T09:48:19+00:00
تعقيب
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ممكن اسئل ليش هدا الكود؟
0
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا - الجزائر 2017-04-29T11:49:51+00:00
تعقيب
avatar
الى الجميع
تغطية النقائص
امداد السكنات الريفية وبعض التجمعات الصغيرة بهذه الاعمدة
ربط اكبر عدد من السكنات في نفس الاعمدة
مع وضع خريطة التجمعات ومسار الاعمدة تكون كلها في خط مستقسيم الى غاية تنضيم الاراضي والتجمعات السكانية

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https://detail.1688.com/offer/531168476184.html

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الامدادات الكبيرة وللمسافات الطويلة تكون محاذية للجبال
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تمرير الاعمدة من نقطة الانطلاق في المدينة مع الطريق الى مسالك الجبال ثم الذهاب الى النقطة المبرمجة
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https://detail.1688.com/offer/527946150478.html?sp
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

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