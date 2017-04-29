بالصور..يعقوب شاهين يضرب عن الطعام

ونشر يعقوب شاهين، فيديو عبر حسابه الشخصي على تويتر، أكد فيه عن استجابته لطلب "شرف مروان البرغوثي" ابن الأسير "مروان البرغوثي" ولا يمكننه إلا أن أشارك الأسرى محنتهم، حيث علق على الفيديو:" بكل فخر قبلت التحدي من الأخ شرف مروان البرغوثي، للمشاركة في حملة تحدي "مي_ وملح" للتضامن مع أسرى فلسطين البواسل، في سجون الاحتلال حتى نيل مطالبهم العادلة والمشروعة".

وللإشارة، يتضامن الراي العام ومجموعة من الفنانين مع الأسرى الفلسطينيين، الذي يفوق عددهم 1500 أسير، مضرب عن الطعام منذ أكثر من 10 أيام، ولا يشربون سوى الماء والملح، للمطالبة بأبسط الحقوق التي يمكن أن يطلبها أسير من عدو، والتي لا يستطيع الأسرى تحقيقها في سجون الاحتلال.