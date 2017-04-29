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أحلام تلهب "تويتر" بهذه التغريدة

نشر يوم 2017/04/29 31613 0 وفاء.ب أحلام تلهب "تويتر" بهذه التغريدة
ألهبت الفنانة الإمارتية أحلام، مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال مزحة نشرتها عبر حسابها على تويتر، معقبة على ما قالته ممثلة كورية بأنها تكتفي بتناول ثلاث ملاعق من الأرز يوميا، لكي تحافظ على لياقتها ورشاقتها.

وتعرف أحلام بمزحها وعفويتها، حيث كتبت على تويتر:" ممثلة كورية كشفت أنها تأكل 3 ملاعق فقط من الأرز يوميا، من أجل الحفاظ على قوامها النحيف. أنا ثلاث ملاعق آكلهم عشان أعرف الرز استوى ولا لأ". مما أدى إلى انتشار موجة من الضحك من طرف المغردين.

ويعرف على الملكة حبها للطبخ، فغالبا ما تشارك متابعيها بفيديوهات من مطبخها خلال إشرافها على إعداد الطعام بنفسها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشغل فيها أحلام مواقع التواصل الإجتماعي، فنذكر تحول تعليقها عن"الكنتاكي" في برنامج "آراب آيدول"، إلى محط كلام بين الناس ويتم تداوله بشدة.

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