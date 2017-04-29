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الممثلة السورية هالة حسني في ذمة الله

نشر يوم 2017/04/29 2953 1 وفاء.ب الممثلة السورية هالة حسني في ذمة الله
انتقلت إلى رحمة الله الممثلة السورية هالة حسني، أمس الجمعة، عن عمر ناهز 65 عاما، بعد صراع مرير مع المرض.

وكانت الراحلة قد توقفت عن التمثيل عام 2011، بعد أن سجلت آخر مشاركة لها في مسلسل "مرايا"، بسبب إصابتها بعدة أمراض.

وفور إعلان نبأ وفاتها، سارع الفنانون السوريون إلى رثائها عبر مواقع التواصل الإجتماعي معربين عن أسفهم لفقدان قامة من قامات الدراما السورية.

و تجدر الإشارة أن الراحلة هالة حسني ولدت في دمشق عام 1952، وهي حاصلة على دبلوم سياسة واقتصاد، وانضمت إلى نقابة الفنانين عام 1975، شاركت بالتلفزيون والسينما والإذاعة والمسرح بأكثر من 150 عمل. حيث تنوعت أدوارها بين الدراما والكوميديا خاصة في مسلسل "مرايا"، وفي أرشيف الفنانة الراحلة عشرات الأعمال البارزة لا سيما الشامية، من بينها "باب الحارة الجزء 3"، أهل الراية"،"أشواك ناعمة"، و"أهلا حماتي"، وغيرها.

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