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أحلام تسخر من هذه الممثّلة بسبب حميتها الغذائيّة

نشر يوم 2017/04/30 34636 0 إيمان.ض أحلام تسخر من هذه الممثّلة بسبب حميتها الغذائيّة
سخرت الفنّانة الإماراتية أحلام من ممثّلة كورية تدعى لي تاي إم، بسبب حميتها الغذائيّة، حيث أنّها تأكل ثلاث ملاعق أرز يوميا فقط.

هذا من خلال تغريدة نشرتها أحلام على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": الّتي قالت فيها: "ممثلة كورية كشفت أنّها تأكل 3 ملاعق فقط من الأرز يوميًا من أجل الحفاظ على قوامها النّحيف.. أنا ثلاثة ملاعق آكلهم عشان أعرف الرز استوى وإلاّ لا".وكانت الممثلة الكورية الشّعبية "لي تاي إم"، قد كشفت، أنّها تأكل 3 ملاعق فقط من الأرز يوميًّا من أجل الحفاظ على قوامها النّحيف. بالإضافة إلى أنّها اعتمدت هذه الحمية القاسيّة على مدار الأشهر الستّة الماضيّة، وذلك بعدما شعرت بعدم الثّقة في مظهرها بعد جلسة تصوير مع زميلتيها الممثلة بارك هان بيول ولي تشاي يونغ، إذ كانتا أكثر لياقة منها بكثير.

 

 

 

 

 

 

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