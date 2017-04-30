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سهيلة بن لّشهب مرشّحة لنيل جائزة مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام

نشر يوم 2017/04/30 1516 0 إيمان. ض سهيلة بن لّشهب مرشّحة لنيل جائزة مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام
تشارك الفنّانة الجزائريّة وخرّيجة ستار أكاديمي في موسمه 11، في الدّورة السّادسة لفعاليات مونديال القاهرة للأعمال الفنيّة والإعلام الذي سيقام خلال شهر نوفمبر القادم.

وستشارك سهيلة بأغنيّة دانس الّذي تأخّر عرضها لأكثر من ثلاثة أشهر، بعد خضوعها لجلسة تصوير خاصّة بالعمل. ويشهد المونديال العديد من الفعاليات، يأتي على رأسها مهرجان القاهرة للإذاعة والتّليفزيون، مهرجان القاهرة للأغنية المصوّرة، معرض القاهرة المرئي والمسموع، وكذلك منتدى القاهرة للإعلام و الإستثمار، وملتقى للإعلام المصري. علما بأنّ التّظاهرة تقام سنوياً تحت رعاية وإشراف الدكتور إبراهيم أبو ذكرى رئيس إتّحاد المنتجين العرب.

من جهة أخرى، تستعدّ سهيلة بن لّشهب، لحفل فنّي هو الأوّل لها في فرنسا منتصف شهر ماي، بالإضافة لانتظارها عرض مسلسلها اللبناني "على فرد مخدّة " الّذي يُعدّ ثانـي تجـارب "بن لشهب" التّمثيلية، وذلك بعد سيتكوم "موسوسين".

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