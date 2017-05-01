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بالفيديو.. بلقيس تشن هجوما عنيفا على نانسي عجرم

نشر يوم 2017/05/01 12252 0 وفاء.ب بالفيديو.. بلقيس تشن هجوما عنيفا على نانسي عجرم
وجهت الفنانة اليمنية بلقيس، انتقادات لاذعة لزميلتها، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حين أبدت رأيها في أعمالها خلال الفترة الأخيرة.

وصرحت بلقيس، في إحدى المقابلات الإذاعية، خلال سؤالها عن رأيها في أعمال نانسي عجرم، أنها تفتقد لشقاوتها التي اعتادت عليها قبل في الكليبات وبالشكل المرئي، وأضافت: "افتقدت أيضا للموسيقى التي كانت تشدني وتعيش معي سنة وسنتين وثلاث وأكثر".

وربطت بلقيس، سبب تراجع مستوى نانسي على حد قولها، هو انشغالها كعضو لجنة تحكيم برامج الهواة، حين قالت :" في الفترة الأخيرة طغى تواجدها في برامج الهواة أكثر من مسألة إصدارات فنية مميزة.. يمكن تكون مميزة في لبنان أو مصر.. أما في الخليج لا نسمع لها”.

و تجدر الإشارة إلى أن نانسي طرحت منذ أيام، ألبومها الأخير "حاسة بيك"، الذي يحقق نجاحات لافتة، وتصدر الأسواق العربية، وأسواق موقع "آيتونز" العالمي، كما حققت أغنياته ملايين المشاهدات عبر يوتيوب في فترة قصيرة.  

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