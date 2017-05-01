الشاب فضيل.. أصبحت مغربيا ومحمد السادس منحني الشرف

وتحفّظ فضيل عن ذكر النجم الذي شاركه في الديو، موضّحا أنه ملزم بعدم ذكر التّفاصيل لتشويق الجمهور بعد غيابه عن المشهد الفنّي لسنوات طويلة ، مضيفا أن ألبومه يضم أغنية تصور في المغرب على شكل فيديو كليب، وتصدر في عيد الفطر بعنوان "Old day Old night" .

وعن باقي تفاصيل الألبوم، أبرز فضيل أنّه يضم 12 أغنية، معظمها ذات طابع رومانسي، لكنّه يحمل لمسة ريدوان الشّبابية، كما أنّه يضم أغنيتين مشتركتين مع فنانين صاعدين أصرّعلى عدم ذكر اسمهما الى حين صدور الألبوم في المستقبل.و أكّد الشاب فوضيل الذي عبّر عن سعادته الكبيرة بالتّعامل مع فنّان ومنتج عالمي مثل ريدوان، وقال أنّه اختاره بعد تعامله مع ملك الراي الشّاب خالد.

وفي سياق متصل قال فضيل أنّ علاقته بالمغاربة تستفز بعض الجزائريين، موضّحا أنه في فرنسا لا توجد مثل تلك المشاكل والحساسيات بين الجزائريين والمغاربة، مضيفا أنه يعتبر أن الجميع مسلمين.وفي سياق آخر، قال فضيل إنه يعبر عن جبه الكبير للملك المغربي محمد السادس، الذي أطلق عليه اسم سيدنا، مضيفا أن هذا الأخير يحب الفن والفنانين وقال أنّه منحنه الشرف بتجنيسه بالجنسية المغربية.

يشار إلى أنّ الشّاب فضيل سبق له أن أثار موجة سخط وتعليقات في الجزائر قبل مدة، عندما راح ينحني ويركع أمام صورة للملك المغربي محمّد السادس في السهرة الختامية لمهرجان فني شارك فيه.