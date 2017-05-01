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نجوى كرم تفاجئ متسابقة مغربية بسؤال صادم

نشر يوم 2017/05/01 48729 0 وفاء.ب نجوى كرم تفاجئ متسابقة مغربية بسؤال صادم
أشادت لجنة تحكيم برنامج المواهب، أراب غوت تالنت، بأداء المتسابقة المغربية عبير العابد، غير أن الفنانة نجوى كرم، فاجأتها بسؤال شخصي أحرجها.

وعلقت نجوى كرم على مرور عبير العابد، بطريقة عفوية لم تكن متوقعة، حيث فاجأتها بسؤالها هل هي مدخنة؟ ما تسبب في خجل المتسابقة التي نفت الأمر تماما. ليرجع الفنان أحمد حلمي، لإنقاذ الموقف وإضحاك الجميع حين سألها مازحا: "أنت بتشيشي يا عبير"، ما جعل نجوى كرم توضح سبب سؤالها، بأنها شعرت بـ "بحة" في صوت عبير في الطبقات العليا، متمنية من عبير أن لا تكون نفت الأمر لأن عائلتها تشاهد الحلقة.

ويذكر أن عبير العابد من المغرب، حازت على إعجاب لجنة التحكيم التي اشادت بأدائها و إبداعها في غناء "الراي

 

 

 

 

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