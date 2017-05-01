متحف أحمد زبانة بوهران ينفتح على ولايات الجنوب من خلال معارض متنقلة

ويكمن الهدف من هذه التجربة في ربط علاقات مع مختلف ولايات الوطن والتعريف أكثر بمجموعات هذا المتحف الذي يعتبر أكبر المتاحف الوطنية ويزخر بمئات الآلاف من التحف علاوة على أنه متعدد الاختصاصات كما أوضح صالح أمقران. وفي هذا الإطار سينتقل المتحف إلى ولاية ورقلة يوم 15 ماي الجاري لتقديم عبر ملصقات تاريخ المتحف العمومي الوطني "أحمد زبانة" و التعريف بكل مجموعات التي تزخر بها قاعاته منها " العلوم الطبيعية" و"ما قبل التاريخ "و"الفنون الجميلة" إضافة إلى برمجة محاضرات.

وستشكل هذه الزيارة التي تتواصل إلى 20 من نفس الشهر فرصة لذات المتحف لاقتناء تحف لإثراء مجموعاته وفق ذات المسؤول مبرزا أن "متحف وهران يملك مجموعات من الجنوب الغربي ولا يتوفر على تحف من مناطق الجنوب الشرقي منها ورقلة.كما تعتزم هذه المؤسّسة الواقعة بحي "المدينة الجديدة" تعميم هذه التّجربة إلى باقي ولايات الجنوب منها تمنراست وتندوف حسبما أعلن صالح أمقران، مضيفا أنّ المتحف ليس عبارة عن بناية فقط وإنما يتعين عليه أن ينفتح و يعمل على خلق ملحقات على مستوى هذه المناطق لاسيما أن النظام الأساسي للمتاحف يسمح بذلك.

وبمناسبة اليوم العالمي للمتاحف المصادف ليوم 18 ماي سيحل المتحف المذكور ضيفا على عاصمة الزيانيين تلمسان لإقامة معرض ثري بقاعة متحف الفنون والتاريخ تحت موضوع "التراث الوطني الجزائري ...والتّراث العالمي" .