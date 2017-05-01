نوال الزغبي تعترف.. ندمت على إجراء عمليات تجميل لوجهي

وخلال نزولها ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية، تحدثت نوال الزغبي عن جانب من حياتها الشخصية والفنية، حيث أعربت عن ندمها على عمليات التجميل التي شوهت جمالها، وأنها ضد الفكرة ما لم يكن الإنسان بحاجة إليها حين أكدت قائلة: "نادمة لأنني لم أكن بحاجة لها لكن صديقة لعبت بعقلي، لكن أرى صور قديمة لي وأتفاجأ كيف كانوا يرونني جميلة".

كما كان للنجمة الذهبية حديث عن اعتزالها، حيث كشفت أنها لا تستبعد مغادرة الساحة الفنية خلال 5سنوات، مؤكدة أن الإرهاق والتعب هو من سيحدد وقت اعتزالها. وأضافت أنها من المحتمل أن تتجه للطبخ بفتح مطعم، كونها طباخة ممتازة.

وفي خبر حصري عن جديدها، كشفت نوال الزغبي، أنها في مرحلة الإعداد لتجربة فنية جديدة، تخوض من خلالها تجربة تلفزيون الواقع، ببرنامج يتحدث عن حياتها الشخصية والفنية.

وتجدر الإشارة أن نوال الزغبي، ستخوض غمار السباق الرمضاني لأول مرة لهذا العام، من خلال غنائها لشارة مسلسل "كراميل".