أنجلينا جولي تروّج للسياحة في السودان وأهراماته

بدأت الشّركة في تصوير أجزاء من الشّريط الدعائي في مناطق الأهرامات والآثار السّودانية في جبل البركل، ودنقلا العجوز، والبجراوية، وكوش.

وأكّدت رئيسة الإتحاد الإفريقي للإعلام الرقمي، عزة عوض الكريم، أن الممثّلة الأمريكية ستشارك في إنتاج فيلم عن حضارة السّودان القديمة، يحمل عنوان "التاريخ يبدأ من هنا".

وكانت مؤسّسات قطرية قد بدأت عمليّات ترميم وتأهيل الأهرامات والآثار السّودانية في محاولة لتقديم السودان كوجهة للسياحة التراثية. ورأى فنيون سودانيون أنّ مشاركة جولي في إنتاج فيلم وثائقي للترويج للسياحة في البلاد، من شأنه أن يرفع عدد السيّاح.