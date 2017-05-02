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أنجلينا جولي تروّج للسياحة في السودان وأهراماته

نشر يوم 2017/05/02 6065 0 إيمان.ض أنجلينا جولي تروّج للسياحة في السودان وأهراماته
ستحلّ الفنّانة الأمريكية "أنجلينا جولي"بالسودان أواخر شهر ماي الجاري للمشاركة في إنتاج فيلم وثائقي للتّرويج للسياحةفي السودان، على أن تصوّر الفيلم "شبكة مرسال قطر" الإلكترونية.

بدأت الشّركة في تصوير أجزاء من الشّريط الدعائي في مناطق الأهرامات والآثار السّودانية في جبل البركل، ودنقلا العجوز، والبجراوية، وكوش.

وأكّدت رئيسة الإتحاد الإفريقي للإعلام الرقمي، عزة عوض الكريم، أن الممثّلة الأمريكية ستشارك في إنتاج فيلم عن حضارة السّودان القديمة، يحمل عنوان "التاريخ يبدأ من هنا".

وكانت مؤسّسات قطرية قد بدأت عمليّات ترميم وتأهيل الأهرامات والآثار السّودانية في محاولة لتقديم السودان كوجهة للسياحة التراثية. ورأى فنيون سودانيون أنّ مشاركة جولي في إنتاج فيلم وثائقي للترويج للسياحة في البلاد، من شأنه أن يرفع عدد السيّاح.

 

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