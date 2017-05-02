سعد لمجرد يتبرع لصالح اللاجئين السوريين

وخلال حلقة من برنامج "شط بحرالهوى"، تبرع النجوم بمقتنياتهم الخاصة ليتم بيعها في مزاد علني خيري، وشارك سعد بنظارات برتقالية، لتباع بثمن 7ألف دولار، ذهبت من نصيب طفل يدعى "مارسيل" أردني الجنسية ومقيم بالمملكة العربية السعودية. حيث عرض والد الطفل مبلغ ألفين دولار، ليقوم الطفل بإيصالها إلى 7 ألاف دولار ليحظى بنظارات سعد لمجرد.

ويذكر أن سعد لمجرد، كان قد شارك في برنامج "شط بحر الهوى"، قبل اعتقاله في فرنسا، ليدخل السجن بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية. إلا أنه استفاد من إطلاق سراح مشروط منذ أسابيع، على أن يبقى تحت المراقبة عن طريق سوار إلكتروني.