بالصور..ابنة توبا بويوكستون نسخة طبق الأصل عنها

ومن خلال الصورة، يتضح وللمرة الأولى الشبه الكبير بين الأم وابنتها، حيث بدت "مايا"، بملامح وتعبير وجه جعل كل من يشاهدها يندهش للشبه الكبير بينهما. حيث توقع محبوا النجمة التركية أن يزداد هذا الشبه مع تقدم مايا في العمر.

ومن المعروف أن النجمة التركية، بعيدة نوعا ما عن مواقع التواصل الإجتماعي، ولا تتواصل مع جمهورها بشكل مكثف كما يفعل أغلب النجوم، إلا أنها تحرص على مشاركة بعض الصور الغير واضحة في أغلب الأحيان، لبناتها "مايا وتوبراك" عبر حسابها على "انستغرام" . ولكن الصورة الأخيرة للفتاة الصغيرة، فاجأت الجمهور ووضحت بشكل قطعي أنها نسخة طبق الأصل عن أمها.

ويذكر أن توبا بويوكستون، أنجبت توأمها "مايا وتوبراك"، في جانفي 2012 من زوجها، الممثل التركي "أنور صايلاك"، الذي تزوجته عام 2011 ، بعد قصة حب جمعتهما.