يسرا ترتدي الحجاب

تظهرالممثلة المصرية يسرا لأوّل مرّة بالحجاب في إعلان المسلسل، إلى جانب لقطات سريعة لجميع أبطال العمل، وسط أجواء مثيرة وغامضة.

وكانت الصّفحة الرسمية قد نشرت صورتين من المسلسل، الأولى للممثل المصري كريم فهمي بشارب ومظهر شعبي جديد، لم يسبق له الظهور به في إشارة إلى دور مختلف عن أدواره السابقة ، والأخرى صورة للدّورالذي تؤديه يسرا.

ويعتبر المسلسل من إنتاج شركة العدل غروب، وبطولة يسرا، كريم فهمي،إيمان العاصي،محمود عبد المغني، بوسي، و تأليف محمد رجاء وإياد عبد المجيد، وإخراج هاني خليفة.