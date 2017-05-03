أحلام مستغانمي تثني على محرز وتفتخر بماجر

وقالت الروائيّة الجزائرية خلال مقابلة أجرتها مع برنامج صدى الملاعب، أنّها كسولة في ممارسة الريّاضة، لكنّها تشجّع الجميع على ممارستها، وأنّها تتابع المنتخب الوطني في لقاءاته، وإن غاب عن المنافسات فهي تشجّع الفرق العربيّة الأخرى.

وأضافت في نفس السّياق، أنّها تتابع اللاّعب الجزائري ونجم ليستر سيتي "رياض محرز"، حيث أثنت عليه وتباهت به وقالت أنّه هو الأقرب لها. وتفتخر برابح ماجر ومخلوفي لأنّهما من جيلهما. مؤكّدة أنّها كتبت مقالات ساخرة على متابعة النّساء لكرة القدم، وسلّطت الضّوء على اللاّعبين الّذين لديهم تأثير على النّساء أكثر من المطربين والممثّلين. وأشارت إلى ضرورة نبذ العنف في الملاعب وكيفية محاربته من خلال طمس أثر العنف في الحياة اليوميّة قبل أن ينتقل إلى الفضاءات الرياضية.

للإشارة، عيّنت الروائيّة الجزائرية أحلام مستغانمي سفيرة اليونسكو للسّلام منذ أربعة أشهر، وزارت مخيّم الزعتري لللاّجئين السّوريين في الأردن، رفقة الهلال القطري والسّعودي وقامت بمشروع إنساني"قلوبنا تدفئ أجسامكم" مشروع إنساني توزيع ما يحتاجه اللاّجئون.