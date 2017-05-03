أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية من صفحات النهار الجديد فن وثقافة

فيديو..حلا الترك تسترجع حياتها الطبيعية في حضن والدتها

نشر يوم 2017/05/03 35987 0 وفاء.ب فيديو..حلا الترك تسترجع حياتها الطبيعية في حضن والدتها
نشرت منى السابر، والدة الفنانة الشابة حلا الترك، مقطع فيديو لابنتها عند زيارتها لعيادة طبيب الأسنان، موضحة أن حلا متأقلمة تماما مع حياتها الجديدة بعد رجوعها لوالدتها، وفقا لحصولها على الحضانة بقرار من المحكمة.

ومن خلال الفيديو، ظهرت حلا بطلة مناسبة لسنها وبدون مكياج، حيث زارت عيادة لطبيب الأسنان، الذي أكد أنه أجرى لها تنظيف لأسنانها، ونزع لها سن مهمل منذ فترة طويلة كان لابد من نزعه. في إشارة غير مباشرة إلى إهمال والدها لهذا الأمر.

واعتبر العديد من متابعي الفنانة الشابة، أن والدتها أرادت إيصال رسالة غير مباشرة إلى طليقها محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، بأنها تهتم بأولادها وتستحق حضانتهم.   

وللإشارة، كانت والدة حلا، منى السابر، قد انتزعت حضانة أولادها من طليقها محمد الترك منذ أيام.

 

 

 

الفيديو

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا