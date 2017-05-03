فيديو..حلا الترك تسترجع حياتها الطبيعية في حضن والدتها

ومن خلال الفيديو، ظهرت حلا بطلة مناسبة لسنها وبدون مكياج، حيث زارت عيادة لطبيب الأسنان، الذي أكد أنه أجرى لها تنظيف لأسنانها، ونزع لها سن مهمل منذ فترة طويلة كان لابد من نزعه. في إشارة غير مباشرة إلى إهمال والدها لهذا الأمر.

واعتبر العديد من متابعي الفنانة الشابة، أن والدتها أرادت إيصال رسالة غير مباشرة إلى طليقها محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، بأنها تهتم بأولادها وتستحق حضانتهم.

وللإشارة، كانت والدة حلا، منى السابر، قد انتزعت حضانة أولادها من طليقها محمد الترك منذ أيام.