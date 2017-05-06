سيرين عبد النور..قناديل العشاق لن يعرض في رمضان وللشامتين "صحتين ع قلبكم"

وكشفت سيرين، أنها لت تطل على جمهورها خلال الشهر الفضيل، في وقت بدأت فيه الشاشات بعرض الإعلانات الترويجية للمسلسلات التي ستتسابق خلال رمضان2017 ، فنشرت صورة عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، جمعتها مع الممثل محمود نصر علقت عليها: "برمضان أو بعد رمضان مش مهم، المهم أنو رح نقدم عمل رائع لجمهور رائع أي وقت يلي كان ... شكر كتير كبير لكل المحبين على دعمكن ... والله يوفق زملائنا بأعملاهم المنتظرة بالشهر الكريم باسمي وباسم محمود".

وجاء سبب تأجيل عرض المسلسل، على خلفية عدم اكتمال التصوير فيه، بسبب مشاكل طالت النجمة اللبنانية من طرف نقابة الممثلين السوريينة. وكشفت سيرين، في حوار لها مع إحدى المجلات العربية، أنها تعتبر تأجيل المسلسل قد يكون خيرا عليها، وسيأخذ حقه في العرض والمشاهدة بعد رمضان، حيث سيكون بإمكان المشاهد أن يركز على المسلسل دون أن يكون مشتتا بين زحمة المسلسلات. كما وجهت سيرين من نفس المنبر، رسالة إلى من قد يفرحهم خبر انسحاب مسلسلها من المنافسة التلفزيونية، بأنه يكفيها حب الناس والصحافة اللبنانية والعربية التي تنصفها دائما، أما الشامتين إن وجدوا الأمر يستحق الشماتة "صحتين ع قلبكم".

وتجدر الإشارة أن مسلسل قناديل العشاق، تدور أحداثه في إطار رومنسي، من تأليف خلدون قتلان، وإخراج سيف الدين سبيعي. ويشارك في بطولته إلى جانب النجمة سيرين عبد االنور، كل من الممثلين ديمة قندلفت ورفيق علي أحمد ووفاء الموصللي ونجاح سفكوني، وغيرهم.