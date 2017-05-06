أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية من صفحات النهار الجديد فن وثقافة

هذا مافعله الجسمي أمام 70 ألف سعودي

نشر يوم 2017/05/06 2550 0 إيمان.ض هذا مافعله الجسمي أمام 70 ألف سعودي
قام الفنّان الإماراتي حسين الجسمي"السّفير فوق العادة للنّوايا الحسنة"، بالتقدّم إلى وسط ملعب بالسعودية بسيارة خاصّة.

وتقدّم الجسمي إلى الملعب في احتفالية بدعوة من الإتّحاد السعودي لكرة القدم، وبمناسبة فوز نادي الهلال لكرة القدم بموسم 2016/2017 لدوري جميل السعودي، حيث شارك الفنّان الإماراتي في إحتفالات التتويج وقدم أمام الجمهور السعودي الحاضر في مدرجات ملعب الملك فهد الرياضي وأمام المتابعين عبر الشاشات التلفزيونية، وبعزفه على البيانو، أغنيّة " ذاك المدرّج" التي كتبت ولحنت خصيصاً بمناسبة الفوز من كلمات فيصل السديري وألحان "سهم" وتوزيع هادي شرارة.

وتقدّم الجسمي إلى وسط الملعب حيث مكان البيانو في وسط الملعب، من خلال سيارة خاصّة أعدّت في مراسم الإحتفال وغادر بها إلى خارج أرضية الملعب، بعد أن قدّم الأغنية الّتي حملت بين طياتها أسلوباً مختلفاً عما قدّم في الأغاني الرياضيّة، والّتي لاقت تفاعل كبير من الجمهور الحاضر والمشاهد. 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا