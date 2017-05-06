هذا مافعله الجسمي أمام 70 ألف سعودي

وتقدّم الجسمي إلى الملعب في احتفالية بدعوة من الإتّحاد السعودي لكرة القدم، وبمناسبة فوز نادي الهلال لكرة القدم بموسم 2016/2017 لدوري جميل السعودي، حيث شارك الفنّان الإماراتي في إحتفالات التتويج وقدم أمام الجمهور السعودي الحاضر في مدرجات ملعب الملك فهد الرياضي وأمام المتابعين عبر الشاشات التلفزيونية، وبعزفه على البيانو، أغنيّة " ذاك المدرّج" التي كتبت ولحنت خصيصاً بمناسبة الفوز من كلمات فيصل السديري وألحان "سهم" وتوزيع هادي شرارة.

وتقدّم الجسمي إلى وسط الملعب حيث مكان البيانو في وسط الملعب، من خلال سيارة خاصّة أعدّت في مراسم الإحتفال وغادر بها إلى خارج أرضية الملعب، بعد أن قدّم الأغنية الّتي حملت بين طياتها أسلوباً مختلفاً عما قدّم في الأغاني الرياضيّة، والّتي لاقت تفاعل كبير من الجمهور الحاضر والمشاهد.