ياسمين عبد العزيز تطل بـ30 فيلم في رمضان المقبل

ونشرت الشركة المنتجة لمسلسل"هربانة منها"، الإعلان الترويجي له، حيث ظهرت فيه ياسمين بشخصيات مختلفة، تدور قصتها حول واقع السيدات في مصر، وتعتبر كل حلقة بمثابة فيلم مستقل.

وكشفت الفنانة الكوميدية، أنها واجهت صعوبات عديدة خلال تصويرها للمسلسل، فسبب لها في حالة من الإرهاق بسبب الشخصيات ومعدلات التصوير، التي وصلت إلى 16ساعة يوميا، زيادة على كثرة التنقلات من مكان إلى آخر. ووعدت ياسمين عبد العزيز، التي غابت عن التلفزيون لسنوات، أنها من خلال المسلسل، ستقدم كوميديا بطريقة نظيفة تناسب حرمة الشهر الفضيل.

وللإشارة مسلسل "هربانة منها"، من بطولة ياسمين عبد العزيز، وسيعرف مشاركة العديد من النجوم على غرار هالة فاخر، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، مها أبو عوف وغيرهمو. سيتواصل تصويره حتى نهاية الشهر الفضيل، وهو من إخراج معتز التوني وتأليف خالد جلال.