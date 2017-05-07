بالفيديو..فريق جزائري في نهائيّات أراب غوت تالنت بعد تقديم عرض بين السماء والأرض

قدّم فريق bar generation عرضا راقصا أذهل لجنة التحكيم المتكونة من الفنّانة اللبنانية "نجوى كرم" والممثّل المصري أحمد حلمي، وعلي جابر الّذين اندهشوا لأداء الفريق العرض الرائع. بعد العرض الذي شارك به المتسابق العراقي مجيد كساب بتأديته عرض رقص تعبيري.

وفي النّهاية قام الجمهور باختيار فريق bar generation، إلى جانب الأردنية إيمان بيشة، وفريق dream demo team، وكانت أعلى نسبة تصويت للمتسابقة الأردنية "إيمان"، فيما حسم أعضاء لجنة التحكيم اختيارهم بالتصويت لفريق bar generation، وبهذا يتبقى مقعدين فقط للوصول للحلقة النّهائية من البرنامج، في موسمه الخامس.