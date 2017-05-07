فيلم تحقيق في الجنّة يشارك في أيّام القاهرة السّينمائية للأفلام العربيّة

تدور أحداث فيلم "تحقيق في الجنة"، ومدّته 135 دقيقة، قضيّة التطرّف الدّيني، و يتناول تحقيقاً عن الجنّة في عقول بعض المسلمين تقوم به، صحفية جزائرية تدعى نجمة، تجسّد دورها الممثلة" سليمة عبادة"، تحاول إجراء تحقيق حول مفهوم الجنة و الحور العين، وكيف يتحوّل الفهم الخطأ لدى للشباب للدين إلى مادة لدى التنظيمات المتطرفة التي تستغلهم في هجمات انتحارية و تجندهم في التنظيمات الإرهابية.

للذّكر، أعلنت سينما "زاوية" في القاهرة عن قائمة الأفلام المشاركة، حيث يشارك في دورة المهرجان لهذا العام أربعون فيلماً متنوّعة ما بين أفلام روائيّة، وتسجيليّة، وقصيرة، من عشر دول عربية من بينها الجزائر، لبنان، وسوري، وفلسطين، وتونس، والمغرب، والأردن. فيما تشارك مصر بسبعة أفلام تتنوّع بين الأفلام الروائية الطويلة.