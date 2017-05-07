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الشّاب رشدي: أحترم المغرب لكن لن أرفع علمه ولن أركع لأحد.. سيدي ربّي

نشر يوم 2017/05/07 533 0 إيمان ضيف الله الشّاب رشدي: أحترم المغرب لكن لن أرفع علمه ولن أركع لأحد.. سيدي ربّي
تهجّم الفنّان الجزائري الشّاب رشدي على الفنانين الجزائريين، الّذين يحملون الجنسية المغربية ويفتخرون بالعلم المغربي عند إحيائهم لكلّ حفل في المغرب.

وقال صاحب أغنية ياميمونة، الأغنيّة التي نجح بها في مسيرته الفنيّة، في تصريح خصّ به قناة النّهار، أنّه يرفض حمل العلم المغربي في أيّ حفل يحييه مثل ما فعل بعض الفنّانين الجزائريين الّذين يفتخرون  بالعلم المغربي ووصفه بالنّفاق، مؤكّدا أنّه يحترم المغرب كدولة، لكنّه لم ينس عندما قاموا بحرق العلم الجزائري الذي مات من أجله مليون ونصف مليون شهيد.

وأضاف صاحب الأغنيّة السطايفيّة، أنّه لايركع لأحد من غير الله، ربّما في إشارة منه للشّاب فضيل الّذي انحنى لصورة ملك المغرب في حفل فنّي. كما أثنى في هذا السيّاق على الرئيس بوتفليقة الذي وهب حياته في خدمة البلاد ورفع قدر الجزائر والجزائريين أمام دول العالم .

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