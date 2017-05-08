الممثل الكوميدي وسام الصباغ يتغزل بسهيلة بن لشهب

ونشرت سهيلة بن لشهب، سيلفي بإطلالة مميزة وأنيقة، أشعلت موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، ولقيت الكثير من التعليقات الإيجابية من طرف جمهورها ومحبيها، على غرار الممثل والمذيع اللبناني وسام الصباغ الذي كتب لها :"كل الحلا والذكا فيك ربنا من عنده يخليك".

وبدورها سهيلة، لم تفوت الفرصة لشكر وسام فردت عليه :"مرسي بزاف الله يخليك أستاذ".

وللإشارة، اجتمعت النجمة الجزائرية، سهيلة بن لشهب بالممثل اللبناني وسام الصباغ، في مسلسل "ع فرد مخدة"، الذي يعتبر ضيف جديد على الدراما السورية اللبنانية العربية ، إلى جانب نخبة من نجوم الدراما العربية من لبنان، سوريا والمغرب العربي، على غرار أندريه سكاف، باسم مغنية، شكران مرتجى وغيرهم.