بالصور..رامز تحت الأرض مع "سحلية" لإرعاب النجوم

ونشر نجم المقالب، صورة دعائية لبرنامجه، لتشويق جمهوره، علق عليها :" اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بِسْم الله توكلنا على الله والله المستعان رامز تحت الأرض، رمضان 2017".

كما نشر رامز، أول صورة له جمعته مع الإعلامي اللبناني نيشان، وعارضة الأزياء روبي، اللذان سيشاركان في تقديم البرنامج والإيقاع بالنجوم، في محاولة من رامز لنفي كل الشائعات التي ترددت حول وجود خلافات بينهم، بعد الأزمة التي أثارها الإعلامي اللبناني طوني خليفة وحرقه لفكرة البرنامج.

ومن جهة أخرى، كشف فريق برنامج رامز تحت الأرض، عن أسماء بعض النجوم والإعلاميين وكذلك الرياضيين، الذين انتهوا من تصوير الحلقات حتى الآن، نذكر منهم : الفنان وائل كفوري، الشاب خالد، مايا دياب، الفنمانة نادية الجندي، منه شلبي، ياسمين عبد العزيز، خالد النبوي، سما المصري و اللاعبين المصريين رمضان صبحي ومحمد بركات وغيرهم.