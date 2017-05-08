مجازر 8 ماي1945 في ذاكرة نجوم الفن في الجزائر

واسترجع العديد من نجوم الفن في الجزائر، ذكرى مجازر سطيف، قالمة وخراطة، بإطلاقهم لشعار "حتى لا ننسى". فترحمت كنزة مرسلي، خريجة ستار أكاديمي، على أرواح شهدائنا الأبرار عن طريق نشر صورة لمجزرة 8 ماي، أرفقتها بتعليق:"المجد والخلود لشهدائنا الأبرار".

ومن جهتها، الكاتبة والمخرجة فاطمة بلحاج، لم تفوت المناسبة، وبدورها نشرت صورة للمجزرة الأليمة وعلقت عليها:" 8ماي1945، أنا ما نسيتش".

وكمواطنتيها، الممثلة الجزائرية سارة لعلامة، خلدت ذكرى 8 ماي، ودونت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":" الله يرحم الشهداء لي ضحاو من أجل رفع الراية الوطنية، نحن نفتخر بكم ونفتخر بجزائريتنا وان شاء الله ديما تحيا الجزائر بسلام وفي سلام".