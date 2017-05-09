مرض مزمن يمنع ابتسام تسكت من مشاركة صورها مع محبيها

ونشرت خريجة ستار أكاديمي، منشورات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اعتذرت من خلالها عن غيابها عن جمهورها هذه الفترة، حيث كتبت:"السلام عليكم أحبائي الأوفياء اعتذر أنني مكنشاركش معاكم صوري هذه الفترة". وأضافت:"لأن وكيفما كتعرفو أنا عندي مرض مزمن وففصل الربيع كيجهاد عليا".

وشرحت ابتسام طبيعة وضعها، وتأثير الحساسية عليها، فواصلت:" هاد الفصل كيخلي وجهي وعيني دائما منفوخين حساسية حادة فسمحولي هادشي لي عطى الله كنتمنى تفهمو وضعي وشكرا".

ومن جهة أخرى، شوقت الفنانة المغربية، جمهورها لانتظار جديدها، حين أعلنت أنها بصدد التحضير لعمل في المستوى متمنية أن ينال إعجابهم، بعد أغنية "مني ولامنك"، التي تعدت الـ10 مليون مشاهدة على يوتيوب.