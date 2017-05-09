فيلمان جزائريان يفوزان بجائزة أحسن وثائقي في مهرجان طنجة للسينما الإفريقية

وقد توّج المخرج جمال كركار بجائزة أحسن وثائقي على فيلمه "أطلال"، بينما نال المخرج الفرانكو جزائري داميان أونوري، تنويها خاصّا من لجنة تحكيم قسم الأفلام القصيرة عن فيلمه "قنديل البحر". فيما عادت الجائزة الكبرى في قسم الأفلام الروائيّة الطويلة للمخرج السّينغالي "ألان غوميز" عن فيلمه "فيليسيتي".

ويتناول الشّريط الوثائقي"أطلال" المنتج سنة 2016 العنف الإرهابي الّذي عاشته الجزائر في سنوات التّسعينيات، محاولا إعادة تشكيل جانب من تاريخ الجزائر المعاصر، بينما يعالج فيلم "قنديل البحر" الذي أنتج سنة 2016 الّذي اشترك فيه المخرج والممثلة عديلة بن ديمراد في كتابة سيناريو الفيلم، واقع المرأة من خلال قصّة تعرض نفيسة "بطلة الفيلم" إلى الضّرب المبرح على الشاطئ من طرف مجموعة من الرجال.

يشار إلى أنّ فيلم "قنديل البحر"، توّج في عدّة مهرجانات، منها مهرجان الأقصر الأخير، حيث نال جائزة أحسن مخرج وجائزة الجمهور وأيضا جائزة أحسن فيلم قصير في الدورة الـ22 لمهرجان نظرات على سينما العالم بباريس.

ويهدف مهرجان طنجة للسّينما الإفريقية وهو مهرجان مستقل أسّس من طرف منظّمات غير حكومة، إلى ترقية والتّعريف بالسّينما الإفريقية والتعريف بها بغرض تقريب الشّعوب فيما بينها.