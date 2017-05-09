ستيفن سيغال يهدد الأمن القومي لأوكرانيا ويمنع من دخول أراضيها

ويأتي هذا المنع، على خلفية حصول الخبير في فنون الدفاع عن النفس، "ستيفن سيغال"، على الجنسية الروسية، التي منحها له الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في نوفمبر الماضي.

وقالت وكالة الاستخبارات الأوكرانية، أن "ستيفن سيغال" اقترف أفعالًا تشكل خطرا اجتماعيا وتتعارض مع مصالح أوكرانيا وجهودها في الحفاظ على أمنها. ومنه جاء وضع الممثل الأمريكي في قوائم أوكرانيا السوداء، بسبب زيارته لشبه جزيرة القرم، بعد أن كان قد أيد علنا ضم روسيا إلى شبه جزيرة القرم، الواقعة جنوبي أوكرانيا، بعد حصوله على الجنسية الروسية.

وتجدر الإشارة، أن السلطات الأوكرانية، كانت قد وضعت بيانا حذرت فيه من يريد دخول جزيرة القرم، عليه بأخذ تصريح من أوكرانيا، وإلا ستطبق عليه العقوبات الأمنية، بمنعه من دخول أراضيها، نظر لوجود خلافات حادة بينها وبين روسيا، على خلفية ضم هذه الأخيرة لجزيرة القرم.