حملة إعلامية مغربية ضد الشاب بلال لمنعه من الغناء في الدار البيضاء

وجاءت المفاجأة بعد التّصريحات التي أدلى بها الشّاب بلال بخصوص الجنسيّة المغربيّة، حيث استغرب العديد من رواد موقع التّواصل الإجتماعي"فايسبوك"، من السماح للفنّان الجزائري بإحياء الحفل في المغرب بعد أن قرّر منظمو المهرجانات والحفلات بمنعه من التظاهرات والحفلات الفنيّة. حيث قامت إدارة مهرجان الجوهرة بإصدار قرار رسمي يقضي بفسخ العقد الذي يجمعها بالشاب بلال.

والمثير في الموضوع، هو أنّ إدارة المهرجان أحدثت تغييرا في إسم الفنّان، حيث كتبت إسم بلال موفّق على الإعلان عوض الشاب بلال. ربّما لعدم لفت الإنتباه لإسمه الفنّي الذي كان يحيي به الحفلات. يشار إلى أنّ، الشّاب بلال كان قد صرّح في وقت سابق وأكّد رفضه للجنسية المغربية على عكس الشاب فضيل ورضا الطالياني الذين عبّروا عن فخرهم بحمل الجنسية والعلم المغربي.