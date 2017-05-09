الروائيان سمير قاسيمي وبشير مفتي يمنعان من دخول رام الله

ويشارك في الملتقى، الذي حمل عنوان"دورة القدس دورة نبيل خوري"، الذي انطلقت فعالياته في مدينة رام الله في الضفة الغربية، والتي ستستمر لمدة 5 أيام، مشاركة عددا من الكتاب والروائيين من فلسطين والوطن العربي، على غرار الجزائر، تونس، المغرب، مصر، الأردن والعراق، وسيعرف مشاركة بعض الكتاب المقيمين بالمهجر، أبرزهم واسيني الأعرج من الجزائر.

ونذكر أن الروائي الجزائري واسيني الأعرج، والتونسي الحبيب سالمي، تمكنا من الحصول على تصاريح الدخول إلى رام الله، بصفتهما يحملان جواز سفر أوروبي.