بالصور..الإعلامية لجين عمران ملكة التكريمات

والبداية كانت من الكويت، حيث كرمت مقدمة برنامج صباح الخير يا عرب، على هامش الملتقى الإعلامي العربي 14. ونشرت لجين، صورة من التكريم عبر حسابها الرسمي على "تويتر" وعلقت عليها :"لحظة تكريم وسعادة تغمر كل ذرة فيني، أحاول جاهدة أن أخفي دقات قلبي العالية لكن عجزت.."، وأضافت :"كل الشكر والتقدير لدولة الكويت الحبيبة على تكريمها وتقديرها لي".

والمحطة الثانية كانت الهند، في حفل خيري حمل عنوان "ليلة أمل"، عرف افتتاح مزاد خيري لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، بالتعاون مع مركز راشد الإيماراتي ومؤسسة SUN الهندية. وكرمت الإعلامية السعودية، التي تألقت بالزي الهندي التقليدي "الساري"، بصفتها سفيرة مركز راشد منذ سنوات ويجمعها به تعاون مشترك لخدمة الأطفال حول العالم.

والمحطة الأخيرة لسفير مركز راشد الإماراتي، كانت بالمغرب، في مهرجان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي أقيم في مراكش، أين حضيت لجين باستقبال مميز، وشاركت في حفل المؤتمر العالمي لسباق الخيول العربية كضيفة شرف. وشاركت متابعيها بفيديو، نشرته عبر تطبيق "انستغرام"، عبرت فيه شكرها وحبها لأهل المغرب.

وللإشارة، تعتبر السعودية لجين عمران، من أهم الاعلاميات الناجحات في الوطن العربي، ويعرف عنها حبها للأعمال الخيرية، والتي تتركز حول خدمة الأطفال حول العالم.