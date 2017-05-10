عرض الفيلم الجزائري قنديل البحر في جمعيّة دواوين في لبنان

ويعتبر الفيلم العرض الأوّل في لبنان للفيلم الفائز مؤخّرًا بـجائزة الجمهور لأفضل فيلم قصير وجائزة أفضل إسهام فنّي في مهرجان الأقصر للسّينما الإفريقية.

للإشارة، يتناول فيلم قنديل البحر قضيّة العنف ضد المرأة، من خلال قصّة نفيسة الأم الشّابة الّتي تخرج في نزهة إلى البحر مع عائلتها لكن يتعرّض لها مجموعة من الشّباب أثناء سباحتها في البحر متسببين في غرقها، ومع عدم وجود شهود عيان على الحادث يستولي القلق والخوف على عائلتها وسكان المدينة، خاصة مع بدء موت العديد ممن يرتادون الشاطئ للسباحة بشكل غامض، ويقوم ببطولة الفيلم عديلة بن ديمراد، نبيل عسلي، عزيز بوكروني وسعاد سبكي.

و حصل قنديل البحرعلى عرضه العالمي الأوّل في مهرجان كان السّينمائي، وفاز بـ 8 جوائز من مهرجانات دولية عديدة، وهي جائزة الجمهور لأفضل فيلم قصير وجائزة أفضل إسهام فنّي في مهرجان الأقصر للسّينما الإفريقية ضمن منافسته في مسابقة الأفلام القصيرة، وفاز بجائزتين في مهرجان ميد فيلم بإيطاليا: جائزة التّحكيم الخاصة، جائزة أفضل فيلم من لجنة تحكيم معهد روبرتو روسيليني، تنويه شرفي وجائزة لجنة التحكيم من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، جائزة صانع الأفلام إلى صانع الأفلام من مهرجان أسبن للأفلام القصيرة، وتنويه خاص في مهرجان السينما الإفريقية طنجة.