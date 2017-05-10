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بالصور..مريم أوزرلي قبل 11 عاما هل تغيّر شكلها

نشر يوم 2017/05/10 1 0 إيمان.ض بالصور..مريم أوزرلي قبل 11 عاما هل تغيّر شكلها
شاركت النّجمة التركية مريم أوزرلي متابعيها عبر صفحتها الخاصّة على أحد مواقع التّواصل الإجتماعي، بواحدة من أوائل جلسات التّصوير الّتي خضعت لها في بداية حياتها الفنيّة.

وكانت أوزرلي تبلغ 22 عاماً من عمرها في الجلسة آنذاك، و يعود تاريخها لعام 2006 ، حيث كانت في بداية حياتها الفنيّة، إلا أن معظم تعليقات محبّيها. أكّدت أنّ ملامحها لم تتغيّر كثيراً، بل أكّدوا أن تقدمها في العمر زادها جمالاً وجاذبية وأنوثة.

من جهة أخرى، تعيش مريم أوزرلي حالة من النّشاط الفني، حيث يُعرض لها حالياً مسلسل قطّاع الطّرق لن يحكموا العالم، الذي تشارك في بطولته أمامأوكتاي كينارجا، ودنيز جكير، كما أنّها تصوّر فيلماً جديداً بعنوان "الطّرف الآخر" تشارك في بطولته أمام أوزجان دنيز، وأسلي أنفر.

 

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