عروسة آراب غوت تالنت تلبّي طلب أحمد حلمي قبل الّنهائيات

ونفذّت الطّفلة الموهبة الطّلب، بعد أن عرض الفنّان أحمد حلمي من إيمان بيشه أن تدشّن حسابا لها على موقع انستغرام، فلبّت طلبه في الحال لتنطلق في عالم مواقع التّواصل من خلال حساب رسمي على موقع تطبيق الصور.

وأكّدت بيشة بأنّها نفّذت طلب أحمد حلمي ودشّنت حسابها على انستغرام، مشيرة إلى أنّه حسابها الرسمي موجود على الإنستغرام وأنّ والدتها هي الّتي تديره نيابة عنها.

يشار إلى أنّ، حساب إيمان بيشه الجديد حمل حوالي 87 صورة في يوم واحد، و كشفت من خلالهم عدّة لقطات من حياة الطّفلة، فمنها صور وهي ذاهبة إلى المدرسة وأخرى وهي تقضي أوقاتها السّعيدة مع أسرتها، بخلاف لقطات لها وهي تشاهد برنامج آرب غوت تالنت.

وبلغ في يوم واحد عدد متابعي الطّفلة إيمان بيشه صاحبة الباز الذهبي في عرب غوت تالنت حتى الآن حوالي 173 ألف متابع، لينهالوا عليها بالتّعليقات المشجّعة والمحفزة لها، متمنين لها أن تفوز باللّقب.

و لم تكتف إيمان بيشه بتدشين حساب على انستغرام فقط، بل اقتحمت عالم تويتر من خلال الإعلان لكلّ متابعيها على أنّ لها حساب عليه.