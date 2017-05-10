عاصي الحلاني يقع ضحية احتيال وابتزاز مالي

ونشر ماجد الحلاني، مدير أعمال الفنان، بيانا وضح فيه ملابسات الحادثة، جاء فيه:" بوكالتي القانونية عن الفنان عاصي الحلاني، أفيد أنه سبق التعاقد مع السيد حسان الأبرش، لإحياء حفل للفنان عاصي الحلاني في الكويت بمناسبة عيد الفطر."

وأوضح نفس البيان، أنه ستتم ملاحقة متعهد الحفلات بتهم عديدة، حيث أضاف: "وبما أن السيد الأبرش قد انقطع عن التواصل معنا منذ فترة، ونمّ إلى مسامعنا أنه قام بأعمالٍ احتيالية ومالية تتعلق ببيع تذاكر وغيره ترتبط بالحفل المذكور أعلاه، وتوارى عن الأنظار، لذلك يهمنا أن نوضح وننفي توجب أي مسؤولية علينا بما قام به المتعد حسان الأبرش، مع احتفاظنا بحقوق الفنان عاصي الحلاني كاملة في ملاحقة السيد الأبرش جزائياً، بجرائم الخداع والاحتيال والابتزاز المالي. لهذا اقتضى التوضيح".

ونذكر أن فارس الأغنية العربية، كان قد طرح منذ أيام آخر ألبوماته الذي تضمن 12 أغنية، وحمل عنوان "حبيب القلب"، الأغنية التي صورها على طريقة الفيديو كليب، ولاقت نجاحا ملفتا، حيث تخطت المليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على يوتيوب، خلال أسبوع.