خنشلة تحتضن ملتقى مغاربي بعنوان "الأوراس تاريخ وثقافة"

وأوضح الباحث في تراث الأوراس، ورئيس جمعية "إحياء الثقافة والفنون الأوراسية"، محمد الصالح أونيسي، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الملتقى المغاربي سينظم في إطار إحياء شهر التراث، وبالتنسيق مع قطاع الثقافة بولاية خنشلة، وذلك بدار الثقافة "علي سوايحي" بوسط المدينة.

وسيعرف الملتقى، حسب ذات المتحدث، على مدار يومين، مشاركة أساتذة وباحثين من الجزائر وتونس، وسيتم التطرق من خلاله إلى العديد من المحاور ذات صلة بمكونات الثقافة والتاريخ، على غرار اللغة، الآثار، الموسيقى والعادات والتقاليد.

كما سيقام على هامش هذا الملتقى أيضا، معرض للكتاب الأمازيغي (المكتوب باللغة العربية عن الأمازيغية)، وستنظم رحلة لفائدة ضيوف الملتقى، إلى مدينة تيمقاد الأثرية بولاية باتنة، بحكم رمزية المنطقة التاريخية والأثرية بالأوراس.