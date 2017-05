وستغنّي سيلين "My Heart Will Go On" على المسرح وهي الأغنية التي قامت بغنائها في التّسعينات بالفيلم الشّهير الذي طرح في ديسمبر 1997. وأخرجه جيمس كامرون و أحرز عدّة جوائز سينمائيّة.

وقد نالت الأغنية مجموعة من الجوائز أهمّها جائزةSoundtrack Album of the Year عام 1998 في حفل بيلبورد.

في سياق آخر، كانت سيلين قد باعت قصرها في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية بنصف ثمنه، بعد أربع سنوات من محاولات البحث عن مشتر.