نسرين طافش: غنيت الرّاي الجزائري لأنّ أمّي وهرانية البلد الذي أطلقه للعالمية

واتجهت طافش الى البدء بتسجيل أغاني المجموعة الجديدة في مواصلة لنجاح أغنية "متغيرعلي" التي حققت نجاحاً عالياً ونسب مشاهدة مرتفعة.

وشدّدت الفناّنة الشابة على تضمن الألبوم أغنية راي جزائري، مؤكّدةً أنه "أصيل ونشأ في مدينة وهران، المدينة التي نشأت فيها أمي".

وغرّدت عبر حسابها الرسمي علة موقع "تويتر" قائلةً: "الرّاي جزائري .. و سيبقى .. كفاكم اصطياد في الماء العكر .. أمي وهرانية من البلد التي اطلقت الراي الجزائري للعالمية".

وأضافت: "وجدتي مغربية من تافيلالت .. و سأغنّي جزائري و مغربي و سوري و فلسطيني و خليجي و سأغني بكل فنون البلاد العربية".

وختمت بالقول: "أنا سورية بكل فخر و فلسطينية و بكل فخر وجزائرية و بكل فخر ومن ينكر أصله لا أصل له وأحب كل بلد عربي دون تحيز كلنا عرب كلنا إنسان ".

يُشار إلى أنّ نسرين طافش تتعاون في ألبومها مع فريق عمل من أبرز الشّعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، من بينهم فضل سليمان وحياة أسبر وزياد برجي وحسام كامل وأحمد ماضي ومزيد وغيرهم.