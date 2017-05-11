أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية من صفحات النهار الجديد فن وثقافة

فرقة فريكلان تحيي حفلا فنيا في جيجل

نشر يوم 2017/05/11 375 0 إيمان.ض فرقة فريكلان تحيي حفلا فنيا في جيجل
ستحيي فرقة فريكلان حفلا فنيا في دار الثقافة عمار أوصديق بولاية جيجل يوم السبت 13 ماي على الساعة الثالثة مساء.

وستؤدّي الفرقة أجمل أغانيها القديمة والجديدة لإمتاع الجمهور على غرار ألبوم نوماد الجديد.

وتعتبر فرقة فريكلان فرقة شابّة بدأت مشوارها في مدرّجات الجامعة 2007  - 2008  من خلال ألبوم جاوز عتبة  نصف مليون من المبيعات. وتعتبر أغنية  لالا ميرة هي الأغنية الأولى لها ذات طابع موسيقي، اعتمدت على الصّوت وآلات موسيقية بسيطة أكثر من النّص وهي موجّهة إلى كلّ شرائح المجتمع ولقيت رواجا كبيرا ونالت إعجاب الجمهور.

كما طرحت الفرقة ألبوم جديد تحت عنوان " نوماد"، في ديسمبر الماضي. يحتوي على إيقاعات مختلفة تنوّعت بين طابع الرّاي القبائلية الشّعبي  وحتّى الموسيقى الغربية، وهي مزيج بين الطبوع الجزائرية  كما تمّ إدخال فيه آلات موسيقية  كالبندير و الموندول البانغو في ألبوم واحد وحتّى موسيقى السّاحل الإفريقي موجودة في الألبوم. 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا