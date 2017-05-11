فرقة فريكلان تحيي حفلا فنيا في جيجل

وستؤدّي الفرقة أجمل أغانيها القديمة والجديدة لإمتاع الجمهور على غرار ألبوم نوماد الجديد.

وتعتبر فرقة فريكلان فرقة شابّة بدأت مشوارها في مدرّجات الجامعة 2007 - 2008 من خلال ألبوم جاوز عتبة نصف مليون من المبيعات. وتعتبر أغنية لالا ميرة هي الأغنية الأولى لها ذات طابع موسيقي، اعتمدت على الصّوت وآلات موسيقية بسيطة أكثر من النّص وهي موجّهة إلى كلّ شرائح المجتمع ولقيت رواجا كبيرا ونالت إعجاب الجمهور.

كما طرحت الفرقة ألبوم جديد تحت عنوان " نوماد"، في ديسمبر الماضي. يحتوي على إيقاعات مختلفة تنوّعت بين طابع الرّاي القبائلية الشّعبي وحتّى الموسيقى الغربية، وهي مزيج بين الطبوع الجزائرية كما تمّ إدخال فيه آلات موسيقية كالبندير و الموندول البانغو في ألبوم واحد وحتّى موسيقى السّاحل الإفريقي موجودة في الألبوم.