أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية من صفحات النهار الجديد فن وثقافة

صفاء سلطان تدخل عالم الدراما التركيّة لهذا السبب

نشر يوم 2017/05/11 1146 0 إيمان.ض صفاء سلطان تدخل عالم الدراما التركيّة لهذا السبب
كشفت الممثلة الأردنية صفاء سلطان، أنّ المسلسلات التّركية جعلتها تخرج من حالة الإكتئاب الّتي عانت منها بسبب الحرب في سوريا.

وقالت سلطان: "أعترف بأنّ الدراما التّركية نجحت في إخراجي من حالة الإكتئاب التي أُصبت بها بسبب الحرب، فالدراما التركية تخلّصنا من أوجاعنا، لسبب بسيط وهو تركيزها على القصص الرومانسية التي نفتقدها في الدراما العربيّة، وأعتقد أنّ هذا هو سبب نجاح الدراما التركيّة".

وأضافت بأنّ، الجمهور يحتاج إلى متابعة القصص الرومانسية، وهذا ما أتاحته لنا هذه المسلسلات، بعدما نجحت في غزو الشاشات في مختلف الدول العربية، وشاهدها الملايين في سنوات قليلة، ومن أسباب نجاحها أيضاً الصّورة الجميلة والإخراج المتقن الذي يركّز على كل ما هو إيجابي ولافت في تركيا.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا