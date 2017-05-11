صفاء سلطان تدخل عالم الدراما التركيّة لهذا السبب

وقالت سلطان: "أعترف بأنّ الدراما التّركية نجحت في إخراجي من حالة الإكتئاب التي أُصبت بها بسبب الحرب، فالدراما التركية تخلّصنا من أوجاعنا، لسبب بسيط وهو تركيزها على القصص الرومانسية التي نفتقدها في الدراما العربيّة، وأعتقد أنّ هذا هو سبب نجاح الدراما التركيّة".

وأضافت بأنّ، الجمهور يحتاج إلى متابعة القصص الرومانسية، وهذا ما أتاحته لنا هذه المسلسلات، بعدما نجحت في غزو الشاشات في مختلف الدول العربية، وشاهدها الملايين في سنوات قليلة، ومن أسباب نجاحها أيضاً الصّورة الجميلة والإخراج المتقن الذي يركّز على كل ما هو إيجابي ولافت في تركيا.