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بالصّورة .. الفنّانة أميرة محمّد تؤدّي مناسك العمرة

نشر يوم 2017/05/11 3167 0 إيمان.ض بالصّورة .. الفنّانة أميرة محمّد تؤدّي مناسك العمرة
انتهت الفنانة البحرينية أميرة محمد من تأدية مناسك العمرة.

ونشرت أميرة عبر حسابها الرّسمي على أحد مواقع التّواصل الإجتماعي صورة "الكعبة" داخل المسجد الحرام وعلّقت قائلة: "اللّهم تقبّل منّا عمرتنا اللهمّ اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا وعافنا واعف عنّا اللّهم تقبل دعاءنا واغفر لنا يا رحمن".

من جهة أخرى،  تخوض الفنانة أميرة محمد، السباق الرمضاني بمسلسل "نهاية حلم" من تأليف دخيل النبهان، وإخراج خالد الفضلي.

و يشارك في بطولة العمل عدد بارز من نجوم الدراما الخليجيّة "عبدالله بوشهري وأمل العوضي وملاك وفهد البنّاي ونواف نجم وانتصار الشراح وهدى صلاح وخالد البريكي".

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