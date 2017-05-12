ندى الريحان تنعي الفنان عمر زيات

وأعلنت الفنانة الجزائرية، الحداد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، وكتبت متأثرة :"ببالغ الحزن والأسى تلقيت خبر وفاة الأخ عمر زيات والله مش مصدقة إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمك أخي ويتغمد روحك في الجنة إن شاء الله".

ونذكر أن الفقيد أستاذ في الموسيقى والتربية الفنية، اختار المهنة الحرة ليصبح من الشخصيات البارزة في المشهد الفني كمشرف على الحفلات، التي نشطها كبار الفنانين والمغنيين العالميين، الذين يقصدون الجزائر في إطار التبادل الثقافي، كما أسس وأدار مؤسسة للتنشيط الثقافي والفني في السمعي البصري والتركيبات الضوئية .

وللإشارة، ستشيع جنازة المرحوم اليوم بعد صلاة الجمعة، بمقبرة العالية.