مواهب الجزائر يحصدون جوائر Extra Awards DZ

اعتمدت المسابقة أساسا على تصويت الجمهور، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فايسبوك، تويتر ويوتيوب، فجاءت نتائجها النهائية المعلن عنها كالآتي :

حصدت خريجة ستار أكاديمي، سهيلة بن لشهب، لقب أفضل ممثلة بنسبة92.3% ، متفوقة على زميلاتها أمل بوشوشة، سارة لعلامة، صوفيا بوتلة ونسرين طافش.

وجاءت جائزة أفضل مغنية جزائرية، من نصيب الشابة كنزة مرسلي، التي حصدت %50 من الأصوات، متقدمة على كل من فلة الجزائرية، سعاد ماسي، سهيلة بن لشهب، أمال زان وكاميليا ورد.

كما فاز الموهبة الصاعدة، أنيس بورحلة، بجائزة أفضل مغني صاعد، حيث حاز على نسبة 45% من الأصوات.

وللإشارة تمكنت قناة النهار، من افتكاك جائزة أفضل قناة جزائرية، بفضل المصوتين لها والذين فاق عددهم أزيد من 100 ألف صوت، أين تفوقت على كل من قنوات الجزائرية، الشروق، الدزاير نيوز، كابي سي ، سميرة تي في ونوميديا نيوز.