أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية من صفحات النهار الجديد فن وثقافة

مواهب الجزائر يحصدون جوائر Extra Awards DZ

نشر يوم 2017/05/12 5831 0 وفاء.ب مواهب الجزائر يحصدون جوائر Extra Awards DZ
أعلنت أمس، مسابقة extra awards dz، عن النتائج النهائية للمسابقة التي نظمتها، وشارك فيها نجوم الفن الجزائري بمختلف فئاتهم.

اعتمدت المسابقة أساسا على تصويت الجمهور، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فايسبوك، تويتر ويوتيوب، فجاءت نتائجها النهائية المعلن عنها كالآتي :

حصدت خريجة ستار أكاديمي، سهيلة بن لشهب، لقب أفضل ممثلة بنسبة92.3% ، متفوقة على زميلاتها أمل بوشوشة، سارة لعلامة، صوفيا بوتلة ونسرين طافش.

وجاءت جائزة أفضل مغنية جزائرية، من نصيب الشابة كنزة مرسلي، التي حصدت %50 من الأصوات، متقدمة على كل من فلة الجزائرية، سعاد ماسي، سهيلة بن لشهب، أمال زان وكاميليا ورد. 

كما فاز الموهبة الصاعدة، أنيس بورحلة، بجائزة أفضل مغني صاعد، حيث حاز على نسبة 45% من الأصوات.

 وللإشارة تمكنت قناة النهار، من افتكاك جائزة أفضل قناة جزائرية، بفضل المصوتين لها والذين فاق عددهم أزيد من 100 ألف صوت، أين تفوقت على كل من قنوات الجزائرية، الشروق، الدزاير نيوز، كابي سي ، سميرة تي في ونوميديا نيوز.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا