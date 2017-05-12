حميد الشاعري يطلق أغنية من تأليف معمر القذافي

وأطلق الشاعري، عبر موقعه الرسمي على يوتيوب، أغنية حملت اسم "سمراء"، من تلحينه وتوزيعه، وغناء الفنان اللبناني، صبحي توفيق، ومن كتابة معمر القذافي، كما جاء في المقدمة المكتوبة في بداية الأغنية.

ويشار إلى أن أغنية "سمراء"، تم تسجيلها في حياة العقيد معمر القذافي، ولكن الشاعري لم يطرحها في وقتها وطرحها الآن، وهي تأتي ضمن مجموعة من القصائد حملت نفس العنوان، كتبها القذافي إهداءً إلى قارة إفريقيا.

ومن المنتظر أن يطرح الفنان حميد الشاعري، قصائد أخرى للقذافي، خاصة بعد أن لاقت أغنية "سمراء"، رواجا كبيرا من متابعيه.