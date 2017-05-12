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تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد زوجته وابنتيه بهذه الصورة

نشر يوم 2017/05/12 1997 0 وفاء.ب تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد زوجته وابنتيه بهذه الصورة
عايد الفنان المصري، تامر حسني، زوجته مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، وابنتيه تاليا وأمايا، بمناسبة عيد ميلادهن الذي يصادف شهر ماي.

ونشر نجم الجيل، عبر حسابه الرسمي على تطبيق مشاركة الصور"انستغرام"، صورة جمعته بزوجته وبناته، بلباس موحد ومتناسق، في شوارع لندن، علق عليها :"شهر 5 ده في عيد ميلاد الثلاثة القمرات دول حياتي وروحي وقلبي. كل سنة وانتو زي ما انتو جوايا لأن مفيش اكتر من كده ربنا يخليكوا ليا ويقدرني واسعدكم يا رب".

ومن جهة أخرى، يستعد الفنان تامر حسنى، لطرح فيله الجديد "تصبح على خير"، خلال عيد الفطر المبارك، وسيشاركه البطولة كل من درة، نور، محمود البزاوي ومي الجوهري. الفيلم من سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي، وإنتاج وليد منصور.

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